Totalny odlot! Francuska minister zajęła się rehabilitacją czarownic które padły „ofiarą patriarchalnego społeczeństwa”

3 listopada ukazała się petycja w sprawie „rehabilitacji czarownic”, które padły w historii „ofiarą patriarchalnego społeczeństwa”. Sprawę można by potraktować jako kolejny wygłup feministek, gdyby nie to, że jej autorami są sekretarz stanu ds. równości płci Marlene Schiappa znani celebryci francuscy jak piosenkarka Charlotte Gainsbourg, aktorka Muriel Robin, czy działaczka Femenu Ina Szewczenko.

Aktywizm feministyczny coraz częściej sprawia wrażenie „odlotu”. Petycja podpisana w sumie przez 200 „ważnych osobistości” została opublikowana w „Journal du Dimanche”. Owe „czarownice” mają być „kobietami ściganymi i mordowanymi w liczbie dziesiątek tysięcy w całej historii, ponieważ żyły na marginesie patriarchalnego społeczeństwa”.

Uroczy jest już sam tytuł petycji „Czarownice wszystkich krajów łączcie się!”, co nie pozostawia wątpliwości, co inspiracji „Manifestem Komunizmu”. Podpis Sekretarz Stanu ds. Równości Kobiet Schiappy pokazuje, że nie jest to bynajmniej żart.

Czarownice okazują się „niekiedy mimowolnymi” działaczkami z „najdłuższych historii zmagań ludzkości”, czyli „walki o równouprawnienie i prawa kobiet”. „W postaci czarownic kojarzono kobiecość jako symbol dwulicowości i okrucieństwa”. Dlatego 200 celebrytów ogłosiło, że dziś „są siostrami wszystkich tych kobiet, które ryzykowały doznaniem przemocy i śmierci”.

The Huffington przypomniał, że minister Marlene Schiappa powiedziała magazynowi „Elle”, że „lubi czarownice” a w jej miejscowości „mity i magia zawsze były częścią legend, a czasami są nadal praktykowane rytuały mające na celu usunięcie uroku”. Religia to zabobon, ale magia okazuje się „trendy”.

Z petycją „postępowych sióstr” nie warto nawet polemizować. Wszystko to już przewidział Machulski w „Seksmisji” – „sfiksowałyście siostry, boście dawno chłopa nie miały”. Może to i tani freudyzm, ale na takie elaboraty wystarczy.

Près de 200 personnalités font le parallèle entre la lutte des #sorcières et le combat pour l’égalité, dans une tribune publié dans le Journal du dimanche ce 3 novembre.

Źródło: Valeurs Actuelles