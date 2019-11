W Paryżu rozpoczęto budowę wioski olimpijskiej na igrzyska w 2024 roku. Sportowcy zamieszkają w najmniej bezpiecznej dzielnicy miasta

Premier Édouard Philippe symbolicznie rozpoczął prace przy budowie wioski olimpijskiej na igrzyska Paryż 2024. Budowa ta budzi jednak duże kontrowersje ze względu na wybrane miejsce.

Budowa wioski olimpijskiej na 51 hektarach ruszyła w departamencie Seine-Saint-Denis. Najbardziej niebezpiecznym miejscu regionu paryskiego. Miejsce będzie gościć tysiące sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu w 2024 r.

Po olimpiadzie wioska zostanie zamieniona na mieszkania dla 6 tys. osób, biura, szkoły i miejsca usług publicznych. Do tego 7 hektarów zieleni. „Rozpoczynamy poważną operację” – mówił premier Édouard Philippe. Na terenach w pobliżu miasta Saint-Denis, Saint-Ouen i wyspą Saint- Denis powstanie około 300 000 m2 powierzchni mieszkalnych, ciągnących się wzdłuż Sekwany.

W czasie olimpiady zamieszka tu ponad 15 600 sportowców. Premier liczy, że budżet tej budowy nie zostanie przekroczony, a kiedy zgaśnie olimpijski znicz, budynki zyskają drugie życie i przyczynią się także do zmiany społecznej struktury tego emigranckiego departamentu.

Seine-Saint-Denis to jedne z biedniejszych okolic Francji i dlatego ma otrzymać „spadek” po igrzyskach. Wcześniej dojdzie do rozbiórki wielu budynków, które stoją tu obecnie. Całość ma być gotowa w pierwszym kwartale 2024 r., na kilka miesięcy przed igrzyskami.

Francuzi zabrali się poważnie do przygotowań olimpijskich na różnych polach, ale przy tej okazji wyszło też na jaw, że będzie to olimpiada mocno zideologizowana. Już zadeklarowano, że będą to wydarzenia, które mają być symbolem „równości płci”. Ciekawym pomysłem jest zatrudnienie jako wolontariuszy 3000 osób niepełnosprawnych, którzy mają pomagać przy obsłudze imprezy i opiekować się widzami. Do tej pory bywało raczej odwrotnie…

Du reste, pourquoi ces résidents ne pourraient-ils pas être relogés dans le village olympique après 2024 ? @Paris2024, @SOLIDEO_JOP, @williamdelannoy préfèrent donc les éloigner? C'est donc cela les jeux inclusifs? #madeforsharing, c'était pas le slogan ? pic.twitter.com/qHODDb3G20 — Vigilance JO StDenis (@VigilanceJO93) November 3, 2019

Źródło: Ouest France