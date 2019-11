Znak czasów. Osiem średnich szkół muzułmańskich w pierwszej dwudziestce najlepszych szkół… Wielkiej Brytanii

Aż osiem szkół średnich prowadzonych przez muzułmańskie stowarzyszenia znalazło się w rankingu pierwszej dwudziestki najlepszych w Wielkiej Brytanii na rok 2019.

Ranking objął 6,5 tys. szkół średnich i jest autoryzowany przez brytyjski rząd. Spośród 8. szkół muzułmańskich z pierwszej „20”, trzy szkoły są w samej czołówce.

Są to „Tauheedul islam girls high school”, liceum dla dziewcząt, znajdujące się w Beardwood, na przedmieściach Blackburn, które ranking wygrało. Drugie miejsce zajęła „Eden Boys ‚School”, szkoła dla chłopców z Birmingham i „Eden girls ‚school”, szkoła dla dziewcząt z siedzibą w Coventry.

Szkoły klasyfikowano m.in. wg kryterium odsetka osób podejmujących później studia, wyników nauki i postępów czynionych przez uczniów w trakcie edukacji.

Rada Muzułmańska Wielkiej Brytanii (MCB) w oświadczeniu podpisanym przez swojego sekretarza generalnego Haruna Khana pogratulowała „nauczycielom, rodzicom i uczniom szkół muzułmańskich”. W Wielkiej Brytanii działa około 140 szkół muzułmańskich.

