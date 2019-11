Coraz mniej wolności w internecie. Raport amerykańskiego think tanku

Według Freedom House, działającego w Waszyngtonie think tanku, Internet jest mniej darmowy niż dziesięć lat temu i jest coraz gorzej, ponieważ niektóre rządy podejmują wysiłki w celu wykorzystania mediów społecznościowych do manipulowania wyborami i monitorowania obywateli.

Podczas gdy rządy od dłuższego czasu monitorują media społecznościowe, postępy w sztucznej inteligencji „otworzyły nowe możliwości zautomatyzowanej masowej inwigilacji”, twierdzi – Adrian Shahbaz, dyrektor ds. Badań Freedom House ds. Technologii i Demokracji. „Postępy w AI napędzają dynamicznie rozwijający się, nieuregulowany rynek nadzoru mediów społecznościowych”.

Raport, który został opublikowany we wtorek, obejmował 65 krajów, czyli około 87% użytkowników Internetu. Freedom House doszedł do wniosku, że globalna wolność Internetu spadła już dziewiąty rok z rzędu.

W raporcie zauważono, że w większości krajów istnieją przeszkody i niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu. Ponad połowa użytkowników mieszka w krajach, w których niektóre treści polityczne, społeczne, lub religijne zostały zablokowane. Ponadto 71% użytkowników Internetu mieszka w krajach, w których osoby zostały uwięzione za publikowanie w sieci tematów politycznych, społecznych, lub religijnych.

Chiny zostały uznane za kraj najbardziej ograniczający wolność w Internecie już czwarty rok z rzędu. Kraj zaostrzył kontrolę informacji przed 30. rocznicą tłumienia na placu Tiananmen i w czasie pro-demokratycznych protestów w Hongkongu.

Nawet w wielu krajach demokratycznych wolność Internetu spadła. Freedom House nieznacznie obniżyło wynik w USA zauważając wzrost monitorowania mediów społecznościowych przez organy ścigania i agencje imigracyjne, w tym wokół gromadzenia wiadomości i pokojowych protestów. Freedom House wymieniło także użycie dezinformacji wokół wydarzeń politycznych jako problemu w USA

– Przyszłość wolności w Internecie zależy od naszej zdolności do naprawy mediów społecznościowych – powiedział Shahbaz. – Ponieważ są to głównie platformy amerykańskie, Stany Zjednoczone muszą być liderem w promowaniu przejrzystości i odpowiedzialności w erze cyfrowej. Jest to jedyny sposób, aby powstrzymać internet przed przekształceniem się w konia trojańskiego tyranii i ucisku.