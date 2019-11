Czy Tusk wsparł skrajną lewicę? Zandberg bardzo się cieszy z deklaracji i zaciera ręce na II turę

– Myślę, że decyzja Donalda Tuska o tym, że nie będzie startował w wyborach prezydenckich zwiększa szansę na wejście do II tury wyborów kandydata lewicy; wtedy realne będzie odsunięcie od władzy Andrzeja Dudy – ocenił lider Lewicy Razem Adrian Zandberg.

Szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk ogłosił, że nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich.

– Do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążana bagażem trudnych, niepopularnych decyzji, a ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem – powiedział Tusk w oświadczeniu dla Polsat News i TVN24.

– Od dawna wiadomo, że Tusk nie ma ochoty wracać. Tym bardziej teraz, kiedy Platforma ma kłopoty i niszczą ją konflikty wewnętrzne. Trochę dziwiłem się liberałom, że zamiast budować kogoś, kto faktycznie wystąpi w wyborach, ciągle wzdychali do przeszłości. Teraz, kogokolwiek nie wybiorą, będzie traktowany jak osoba wyciągnięta w ostatniej chwili, z łapanki, tylko dlatego, że Grzegorz Schetyna i Donald Tusk bali się klęski – stwierdził Zandberg odnosząc się w rozmowie z PAP do decyzji Tuska.

– Tusk mówił, że nie kandyduje, bo obciążają go antyspołeczne decyzje. To realny problem, ale nie dotyczy tylko byłego premiera. Dlatego lepiej, żeby z Andrzejem Dudą zmierzył się w drugiej turze ktoś o prospołecznych poglądach. Myślę, że decyzja Tuska zwiększa szansę na wejście do drugiej tury kandydata lewicy. Wtedy realne będzie odsunięcie od władzy Andrzeja Dudy – ocenił Zandberg.

Tusk zapowiedział, że w wyborach prezydenckich będzie wspierał kandydata opozycji.

Źródło: PAP