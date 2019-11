Iran produkuje coraz więcej wzbogaconego uranu. To kolejny krok na drodze w kierunku broni nuklearnej [VIDEO]

Szef irańskiej agencji energii atomowej Ali Akbar Salehi ogłosił, że uruchomiona została seria 15 zaawansowanych wirówek IR-6 do wzbogacania uranu. To kolejny krok ograniczający zobowiązania Iranu wynikające z umowy nuklearnej (JCPOA) z 2015 roku.

– Na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy zainstalowaliśmy 15 wirówek IR-6 co jest ogromnym osiągnięciem – powiedział Salehi w poniedziałek w państwowej telewizji.

– Nasze zdolności do wytwarzania wzbogaconego uranu osiągnęły 8,660 SWU (Separative Work Units) i obecnie możemy produkować ponad 5000 gram dziennie – dodał.

Dodał, że krok ten ma na celu „pokazanie zdolności i determinacji” Iranu. Data ogłoszenia nie jest przypadkowa bowiem w poniedziałek przypadła 40 rocznica zajęcia ambasady USA w Teheranie.

Salehi odnotował, że Teheran obecnie ma do dyspozycji już 60 tego typu wirówek, które są w stanie produkować 600 SWU.

9 kwietnia Iran zapowiedział instalację 20 wirówek IR6 w ośrodku nuklearnym Natanz.

Na początku września prezydent Hassan Rouhani zapowiedział, że za 60 dni Iran wykona kolejny krok w redukcji swoich zobowiązań wynikających z JCPOA.

Zapowiedział także, że jeśli w ciągu 60 dni europejscy sygnatariusze JCPOA będą wypełniać swoje zobowiązania, Iran zaprzestanie działań, które zostały podjęte do tej pory.

2 października ajatollah Seyed Ali Khamenei poinformował, że Iran będzie dalej redukował swoje zobowiązania.

Możliwości produkcji wzbogaconego mogą się wkrótce zwiększyć, ponieważ – jak poinformował Salehi – trwają prace nad prototypem wirówki IR-9, która mogłaby wzbogacać uran 50 razy szybciej niż wirówki IR-1, które Iran może wykorzystywać zgodnie z umową nuklearną.

Zgodnie z porozumieniem nuklearnym Teheran może wzbogacać uran jedynie za pomocą wirówek pierwszej generacji IR-1, których ma ponad 5 tys. Może prowadzić badania z wirówkami bardziej zaawansowanymi, jednak bez gromadzenia wzbogaconego uranu.

Według wrześniowego raportu MAEA Iran wzbogaca uran do poziomu 4,5 proc., czyli powyżej progu 3,67 proc., do którego oficjalnie Teheran może go wzbogacać zgodnie z porozumieniem nuklearnym. Iran posiada 241,6 kg tego rozszczepialnego materiału, choć jego limit wynikający z umowy wynosi 202,8 kg.

Przed zawarciem porozumienia Iran wzbogacał uran do 20 proc., a dojście do takiego poziomu to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 proc., koniecznego do produkcji bomby atomowej.

Iran stopniowo ogranicza swoje zobowiązania w ramach umowy nuklearnej od 2018 roku, gdy prezydent USA Donald Trump, mimo sprzeciwu pozostałych sygnatariuszy paktu (Rosja, Chiny, W.Brytania, Francja i Niemcy), podjął decyzję o wycofaniu swojego kraju z porozumienia i przywrócił antyirańskie sankcje.

Wszystkie pozostałe strony umowy niejednokrotnie potwierdzały chęć utrzymania jej w mocy. Irański rząd wprawdzie deklaruje gotowość do rozmów, ale zapowiedział też, że jeśli nie otrzyma zezwolenia na eksport swojej ropy, co 60 dni będzie dalej ograniczał swoje zobowiązania, zawarte w porozumieniu.

Źródło: FrasNews/PAP/nczas