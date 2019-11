Isakowicz-Zaleski apeluje o modlitwę „o opamiętanie dla papieża Franciszka”. Ostrzega też, że jesteśmy na ostatniej prostej do schizmy [VIDEO]

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ostrzega, że jeśli Franciszek wprowadzi rozwiązania zaproponowane na synodzie amazońskim, najpewniej w Kościele dojdzie do schizmy. Zaapelował też, by modlić się „o opamiętanie dla papieża Franciszka”.

– W tej chwili wszystko jest w rękach ojca świętego Franciszka, który jest oczywiście legalnie wybranym papieżem. I wierzę w to głęboko, że dogmat o tym, że Kościół jest kierowany przez Ducha Świętego jest słuszny. Natomiast istnieje ogromne niebezpieczeństwo – powiedział w Radiu WNET ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

– Do tej pory są to wnioski synodalne, a więc taka rada doradcza. Jeśli ojciec święty to wprowadzi do oficjalnego dokumentu, do adhortacji papieskiej – a to, co jest, to to jest bomba po prostu, to co synod ustalił – jeśli wszystkie te bomby wprowadzi do adhortacji, to jest to wtedy schizma – ostrzegł kapłan.

Jak dodał, „nie wierzy, by wszyscy to przyjęli”.

– Tu należy się oczywiście modlić […] o opamiętanie dla papieża Franciszka – zaapelował ks. Isakowicz-Zaleski.

Wówczas dziennikarka wtrąciła, że „już mieliśmy próbkę schizmy” i wspomniała o awanturze o figurkę pogańskiego bożka Pachamamy.

– Część kardynałów opowiedziała się, że w ogóle nie może ona być w Bazylice Świętego Piotra, inni, że trzeba ją wydobyć i przynieść – przypomniała.

– Ci, którzy są otoczeniem papieża Franciszka, jak i sam papież Franciszek, uznali, że kult pogański jest taki sam, jak kult chrześcijański. To jest pierwsze przykazanie, „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Wprowadzenie takich figurek pogańskich to jest tak, jakby tysiąc lat temu, gdy ewangelizowana była Polska, przybywali misjonarze z Niemiec czy Czech […] i oni by słowiańskie kulty wprowadzili do Kościoła – powiedział kapłan.

– Mielibyśmy wtedy uroczyste topienie Marzanny. A nie mamy. Zwróćmy uwagę, że w Polsce mamy zwyczaje ludowe, ale nie są one wprowadzane do Liturgii. Natomiast to, co stało się na synodzie amazońskim, to pogaństwo – wyjaśnił.