Izabela Pek, była kochanka posła PiS na wojnie z ministrem Wąsikiem. Zaczęła publikować zapisy swoich rozmów z Pereirą z TVP [FOTO]

Izabela Pek nie daje o sobie zapomnieć. Tym razem weszła w konflikt z wiceministrem koordyantorem służb specjalnych, którego oskarża o szykanowanie jej.

Izabela Pek to była kochanka Stanisława Pięty z PiS. O burzliwym finale ich romansu było głośno pod koniec ub. roku. Seksafera stała się jednym z motywów przewodnich filmu Patryka Vegi „Polityka”.

W ostatnich miesiącach była modelka odgrażała się, że jeśli politycy PiS i bliscy im dziennikarze nie przestaną jej atakować za ujawnienie afery to im się odwinie. Pierwszym aktem odwetu była publikacja we wrześniu br. rozmów, jakie prowadziła m.in. z politykami PiS.

Teraz Pek postanowiła dokończyć zemstę. Powodem miały być ataki na nią ze strony popularnego konta na Twitterze pod nazwą 10 Murzynków. Jak się bowiem okazało, za kontem tym ma stać wiceminister koordynator służb specjalnych Maciej Wąsik.

Wściekła za ataki na siebie Pek opisała m.in. próby korumpowania jej, a także oferty seksu czy molestowanie. „Byłam również molestowana, proponowano mi seks, drinki i zapewniano, że ściany są dźwiękoszczelne i nikt nie usłyszy. Minister Brudziński wiedział zarówno o Pięcie jak i o reszcie propozycji wysuwanych pod moim adresem” – pisze na Twitterze Pek.

Ale na słowach modelka nie poprzestała. Opublikowała m.in. zdjęcia z zarchiwizowanym chatem jej rozmów z szefem portalu TVP info Samuelem Pereirą. Z opublikowanych rozmów wynika, że Pereira jest wściekły na niegdyś bliską PiS kobietę, za to, że ujawniła swoją historię w rozmowie z „Faktem”.

Porzuconej kobiecie szef TVP.info pisze m.in. „A jaki (jest – red.) Twój zarzut do Pięty? Że wrócił do żony?”

Mi w przeciwieństwie do ciebie odwagi na pewno odmówić nie można. To, że twoje pytanie dotyczyło Faktu, czy poszłam do Faktu, nie oznacza, że twoja odpowiedź, że użyją tego by uderzyć w PAD znaczy Fakt. Fakt w Prezydenta nie walił, tylko tygodniki prawicowej orientacji i TVP pic.twitter.com/YQnQPTWNku

