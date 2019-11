Kolejne informacje o planach PiS na pierwsze 100 dni rządu w nowej kadencji

„Fakt” ujawnia jakie plany na pierwsze 100 dni rządu ma Prawo i Sprawiedliwość. M.in. podwyższony ma zostać próg dochodowy w funduszu alimentacyjnym.

Na pewno ogromny wpływ na plany na pierwsze 100 dni rządu Prawa i Sprawiedliwości ma fakt, iż zbiegną się one z kampanią prezydencką. Po to, aby wygrać wyścig do fotelu głowy państwa PiS będzie musiał zrobić wszystko, by plan na pierwsze 100 dni został zrealizowany perfekcyjnie. Może to się odbyć nawet kosztem reszty kadencji.

Po pierwsze PiS będzie chciał zrealizować postulaty rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy od dłuższego czasu wnoszą o podwyższenie progu dochodowego w funduszy alimentacyjnym. Chodzi tu o środki wypłacane samotnym rodzicom przez państwo, a więc o zapomogę, na którą zrzucamy się wszyscy, a nie o środki ściągane od rodziców, którzy opuścili rodziny. PiS zamierza przystać na tę prośbę.

– Mamy przygotowany projekt ustawy, który zakłada, że kryterium dochodowe zostanie podniesione do 900 zł – wyjawił redakcji Faktu wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed. – Myślimy nad tym, by kryterium dochodowe powiązać z pensją minimalną.

Zmiany na pewno przysporzą PiS-owi nowych wyborców. Zapewne nadwyrężą też budżet, ale kto by się tym przejmował, gdy gra toczy się o fotel prezydenta…

Źródło: Fakt.pl