Masakra w Meksyku. Brutalny mord na mormońskiej rodzinie [FOTO]

Co najmniej trzy kobiety i sześcioro dzieci z amerykańskiej mormońskiej społeczności żyjącej w północnym Meksyku zginęło w napaści – poinformował bliski ofiar, cytowany przez AFP.

Według lokalnych mediów ofiary należały do rodziny LeBaron, powiązanej ze społecznością mormonów, których przodkowie osiedlili się w północnym Meksyku pod koniec XIX wieku, uciekając z USA przed prześladowaniami ze względu na ich tradycje, m.in. poligamię – pisze AFP. Wielu mormonów w Meksyku posiada podwójne – meksykańskie i amerykańskie – obywatelstwo.

Lokalny aktywista i krewny ofiar Julian LeBaron opisał wydarzenie jako „masakrę” i dodał, że niektóre ofiary spłonęły żywcem. Mężczyzna poinformował, że jego kuzynka jechała na lotnisko, kiedy została zaatakowana i zastrzelona w swoim samochodzie razem z czworgiem dzieci na obszarze, w którym działają przemytnicy narkotyków i „wszelkiego rodzaju bandyci” – pisze AFP.

LeBaron dodał, że jego bliscy odnaleźli spalony samochód, w którym były zwłoki. Po kilku godzinach odnaleziono kolejne dwa samochody, w których były ciała dwóch kobiet i dwojga dzieci. Pięcioro dzieci, wśród których jedno było postrzelone, zdołało uciec i dotrzeć do domu. Jedna dziewczynka uciekła do lasu i została odnaleziona po kilku godzinach.

At least nine members of a Mormon community, including several children, were killed in an attack near the US-Mexico border, a family member tells CNN https://t.co/y30dsfDhPI pic.twitter.com/cW0HFWOnEE

— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 5, 2019