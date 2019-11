Piotrowicz i Pawłowicz sędziami TK? To wcale nie jest pewne. Prezydent Duda jest zaskoczony kandydaturami

Jak ustalił „Polsat News”, prezydent Andrzej Duda „jest skonfundowany kandydaturami PiS do Trybunału Konstytucyjnego”. Chodzi o Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza – podaje PN powołując się na swoje źródła w pałacu prezydenckim.

– Z naszych źródeł wynika, że kandydatury nie były konsultowane z prezydentem. To jego decyzja jest potrzebna do powołania kandydatów Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego – informuje „Polsat News”.

Należy tu zaznaczyć, że według rozdziału VIII art. 194 Konstytucji, sędziów wybiera Sejm.

Wymijające odpowiedzi rzecznika prezydenta, Błażeja Spychalskiego potwierdzają konfuzję w kancelarii prezydenta.

– Panu prezydentowi ogromnie zależy na tym, żeby te osoby, ci, którzy mają pełnić funkcję sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, gwarantowali, że autorytet Trybunału Konstytucyjnego będzie coraz większy, coraz lepszy i na tym panu prezydentowi zależy – podkreślił.

Dopytywany, czy przejście aktywnych dotąd posłów do TK podoba się prezydentowi, odpowiedział, że „panu prezydentowi ogromnie zależy, żeby autorytet Trybunału był coraz większy”.

Co ciekawe, to nie jedyny zaskoczony kandydaturami tychże osób. Także Jarosław Gowin nie miał pojęcia o planie zrobienia z Pawłowicz i Piotrowicza sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Najpierw zakomunikował to Marcin Ociepa w telewizji Polsat, później potwierdził to sam prezes Gowin. Dziś informację potwierdza również prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości – Stanisław Karczewski.

– Ta informacja dla nas jest nową informacją i muszę przyznać, że zaskakującą. Ja nie jestem entuzjastą – mówiąc szczerze – tych kandydatur, natomiast będziemy słuchać argumentów naszego koalicjanta w tej kwestii – powiedział o kandydaturach Ociepa.

– PiS zgłosiło te kandydatury, one nie były uzgadniane z Porozumieniem. Wkrótce posłowie Porozumienia się spotkają. I będziemy rozmawiać z koleżankami i kolegami z PiS o tych kandydaturach – mówił przepytywany przez dziennikarzy Jarosław Gowin.

Prezydent Andrzej Duda nie ma wątpliwości odnośnie trzeciej kandydatki, Elżbiety Chojny-Duch.

