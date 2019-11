Poważny sprawdzian dla warszawskich czołgistów. Przed nim certyfikacja, która ma potwierdzić ich zdolności bojowe [VIDEO+FOTO]

Pierwszy z dwóch batalionów czołgów wchodzących w skład 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej zostanie poddany certyfikacji – poinformował PAP oficer prasowy 1. WBPanc. ppor. Artur Wróbel. 1. batalion czołgów przejdzie egzamin w listopadzie na poligonie w Nowej Dębie.

Jak poinformował PAP ppłk Wróbel blisko 700 żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej – w tym z 1. batalionu czołgów, kompanii saperów oraz sztabu – rozpocznie w listopadzie szkolenie w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. W szkoleniu poligonowym będą uczestniczyć załogi czołgów Leopard 2A5 i 2A4, będących na wyposażeniu Brygady z Wesołej.

W poniedziałek 1. Brygada rozpoczęła przemieszczenie żołnierzy i sprzętu wojskowego na poligon w Nowej Dębie. W ramach szkolenia czołgiści wykonają tam strzelania, przećwiczą kierowanie ogniem i wybrane elementy taktyki. Kolejnym elementem będzie ćwiczenie Lampart-19, podczas którego 1. batalion czołgów przejdzie certyfikację. Całe szkolenie, wraz z ćwiczeniem Lampart-19 potrwa do końca miesiąca.

Od dwóch tygodni na poligonie w Nowej Dębie pracuje już grupa żołnierzy z 1. Brygady, których zadaniem jest przygotowanie obozowiska oraz zorganizowanie zabezpieczenia logistycznego dla żołnierzy, którzy w poniedziałek rozpoczęli przemieszczanie z Wesołej na poligon.

Ćwiczenie Lampart-19, które rozpocznie się 25 listopada będzie składać się z kilku etapów, m.in. planowania i organizacji działań, pokonywania przeszkód wodnych oraz elementów taktycznych.

– Po dwuletnim okresie szkolenie i zgrywania poszczególnych elementów batalionu, czyli plutonów i kompanii przyszedł czas na sprawdzenie batalionu. Tym samym pierwszy z naszych dwóch batalionów przejdzie certyfikację, która ma potwierdzić jego zdolności bojowe – powiedział PAP ppor. Artur Wróbel.

Jak wyjaśnił, do tej pory Brygada z Wesołej wystawiała na ćwiczenia wybrane pododdziały batalionu, a nie cały batalion. Tak było np. podczas ćwiczenia DRAGON-19, w czerwcu tego roku.

Głównym celem ćwiczenia Lampart-19, będzie sprawdzenie poziomu wyszkolenia żołnierzy 1. batalionu czołgów oraz kompanii saperów 1. WBPanc., w tym sprawdzenie dowództwa i sztabu w planowaniu, organizowaniu i dowodzeniu pododdziałami w warunkach zbliżonych do działań na polu walki.

– Szkolenia poligonowe odbywają się cyklicznie, jednak ocena stopnia wyszkolenia jest okresem kończącym kilkumiesięczny cykl przygotowań batalionu do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem. Jest to czas, w którym dowódca brygady mówi „sprawdzam”. Kolejnym elementem jest ocena i wyciągnięcie wniosków. To najwyższy egzamin, jaki może przejść batalion – wyjaśnił zastępca dowódcy 1. WBPanc. płk Dariusz Czekaj.

W 2016 r. MON zdecydowało przezbroić 1. Warszawską Brygadę Pancerną w czołgi Leopard, należące wcześniej do 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu (należącej do 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej) w celu wzmocnienia jednostek położonych bliżej wschodniej granicy. Wozy PT-91 z Wesołej, którymi dotychczas dysponowała warszawska brygada, przekazano 15. Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku. Do Żagania przekazano natomiast czołgi T-72, by zastąpić nimi wycofywane Leopardy.

Źródło: PAP