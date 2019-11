Prezydent Andrzej Duda powołuje nową tajemniczą służbę w Pałacu. Będzie nas to kosztować 1,5 mln złotych

Prezydent Andrzej Duda zamierza powołać nową tajemniczą służbę w Pałacu. Zatrudnieni w w niej roboczo zostali nazwani „łącznościowcami”.

„Łącznościowcy” mają zapewnić Dudzie lepszy kontakt z innymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi. Do Pałacu mają wejść w przyszłym roku, czyli nie wiadomo, czy to właśnie Andrzej Duda będzie korzystał z ich usług.

Koszt powołania to 1,5 mln złotych. Chociażby przez wzgląd na to, nowa służba mogłaby zostać szerzej opisana – obywatele powinni wiedzieć za co płacą.

Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego zarzekają się, że nie będzie to „tajna służba”, a „łącznościowcy” nie będą zajmować się szpiegowaniem, ani wykonywaniem jakichkolwiek niebezpiecznych zadań.

– To nie będzie żaden nasłuch, żadna służba specjalna czy wywiad prezydenta. Nigdy nie było takiego pomysłu – tłumaczył w rozmowie z PAP Dariusz Gwizdała, wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Źródło: prezydent.pl/PAP/gazeta.pl/WP