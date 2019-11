Prognoza pogody na wtorek 5 listopada i środę 6 listopada

Jak podaje IMGW, Europa jest w zasięgu układów niżowych z głównymi ośrodkami w rejonie Zatoki Ryskiej i nad Oceanem Arktycznym, w rejonie Morza Karskiego. Polska jest w zasięgu niżu znad Zatoki Ryskiej, na północy kraju przebiega prawie stacjonarny front okluzji. Z południowego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 984 hPa i będzie rosło.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, najwięcej opadów na południu Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na Pogórzu Karpackim. Wysoko w Tatrach i Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna od 9 st. na północny do 14 st. miejscami na południu. Na Podhalu około 8 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach do 80 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, najwięcej opadów na południowym wschodzie kraju. Na południu Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Na zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od 5 st. na północy i zachodzie do 10 st. na południowym wschodzie, chłodniej w kotlinach górskich i na Suwalszczyźnie: około 3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich, tylko na wybrzeżu z kierunków północnych.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na północy i południowym wschodzie, opady deszczu. Rano wysoko w Tatrach i Sudetach możliwe opady śniegu.

Temperatura maksymalna od 7 st. na Mazurach i w kotlinach sudeckich do 12 st. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, chłodniej na Podhalu i Suwalszczyźnie – około 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich, tylko na wybrzeżu z kierunków północnych. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

Źródła: PAP/pogodynka.pl