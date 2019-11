Rozenek straszy senatorów. „Zdrajca do końca życia”. Poseł chce by by zaszczuto tych, którzy poprą PiS [FOTO]

Andrzej Rozenek, poseł SLD, poprzednio poseł Ruchu Palikota postraszył opozycyjnych senatorów epitetem „zdrajca do końca życia” jeśli przeszliby na stronę PiS.

Opozycja robi wszystko, żeby nie utracić przewagi, jaką uzyskała w wyborach do Senatu. Tam 48 mandatów ma PiS, 43 mandaty Koalicja Obywatelska, 3 mandaty należą do PSL, 2 do SLD i jest 4 niezależnych senatorów.

PiS, który stracił większość, stara się ją odzyskać, namawiając niektórych senatorów do przejścia na ich stronę.

Opozycja stara się wywrzeć nacisk na tych, o których się sądzi, że mogliby ulec pokusie „zdrady”. Przykładem tego była wypowiedź senatora KO Jacka Fedorowicza, po której pojawiły się głosy, czy to jeszcze polityk, czy już gangster. Fedorowicz powiedział wtedy:

„Człowiek, który w tym momencie, kiedy taka ważna rzecz się stała w polskiej polityce, nagle zmieni front i odejdzie od ludzi, którzy na niego głosowali, będzie obłożony anatemą do trzech pokoleń. To jest pewne. Jeżeli ktoś ma odwagę taką, żeby zaryzykować swoje życie, swoich dzieci i wnuków, to proszę bardzo”.

W jego ślady poszedł poseł Andrzej Rozenek rzucając anatemę na ewentualnych „zdrajców”. Lewak opublikował na Twitterze, w którym grozi, że senatorzy opozycji, którzy poprą PiS zostaną zaszczuci

Kto przejdzie na stronę PiS, będzie do końca życia nazywany zdrajcą! Na senatorów opozycji nie głosowali zwolennicy PiS. Oni mieli swoich kandydatów. Czy ktoś się odważy napluć swoim wyborcom w twarz? Już wkrótce się przekonamy… https://t.co/k5Q0hGMlN8 — Andrzej Rozenek (@ARozenek) 5 listopada 2019

