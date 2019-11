Tak Kurdowie „witają” Turków i Rosjan w północnej Syrii [VIDEO]

W ubiegłym miesiącu, kiedy Ankara rozpoczęła ofensywę w północno-wschodniej Syrii, wzrosło poparcie dla prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana – wynika z opublikowanego we wtorek sondażu tureckiego ośrodka badań społecznych Metropoll. Oczywiście najechani Kurdowie jeszcze bardziej znienawidzili turków i przy okazji wspierających ich Rosjan.

Wskaźnik poparcia dla prezydenta Erdogana wzrósł w październiku o 3,7 pkt proc. – do 48 proc. To najwyższy poziom poparcia od okresu po wyborach prezydenckich w 2018 r. – zwraca uwagę Reuters.

Poziom niechęci wobec Erdogana zmalał o 9,3 pkt proc. – do 33,7 proc. To z kolei najniższy poziom braku poparcia dla prezydenta od czasu udaremnionego puczu z lipca 2016 r.

Tymczasem Kurdowie w Syrii jeszcze bardziej znienawidzili Turków i przy okazji wpsierających ich Rosjan. Na poniższym filmie widać jak mieszkańcy jednej z wiosek „witają” turecko-rosyjski patrol.

