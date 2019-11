Twórcy serialu „Wiedźmin” Netflixa skopiowali słynną „scenę w wannie” z gry „Wiedźmin: Dziki Gon”. Która adaptacja wygląda lepiej? [VIDEO +18]

Niby serial „Wiedźmin” od platformy Netflix będzie adaptacją książek i nie będzie miał nic wspólnego z serią gier od CD Projekt, a jednak w najnowszym zwiastunie produkcji znalazło się kilka nawiązań do kultowej gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Jedni i drudzy adaptujący bardzo podobnie zinterpretowali pewną ikoniczną scenę.

Mowa tu o scenie, w której czarodziejka Yenefer postanowiła wykąpać wiedźmina Geralta w balii. W książce scenie towarzyszy zabawny dialog, w którym czarodziejka stwierdza, że po zapachu zabójcy potworów mogłaby określić wiek i kolor konia, na którym podróżuje.

W grze „Wiedźmin: Dziki Gon” podczas geraltowej kąpieli do drewnianej wanny wpełzł skorupiak, który… uszczypnął wiedźmina w genitalia.

Później okazało się, że był to dość niewybredny żart Yenefer. Nie wiadomo czy scenie z serialu również będzie towarzyszyć jakiś zabawny kontekst, ale już teraz można stwierdzić, że wizualnie bardzo mocno przypomina ona scenę z gry.

Who did it better? pic.twitter.com/IqPVzsAPgW

— Redanian Intelligence (@RedanianIntel) October 31, 2019