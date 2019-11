Wiadomo już kto pobił księdza pod Poznaniem. Jeden sam zgłosił się na policję. Prawdopodobni sprawcy mają zaledwie 14 lat. Byli pod wpływem alkoholu

W niedzielę miało miejsce przykre zdarzenie. Ksiądz z Mosiny pod Poznaniem został pobity przez mężczyznę, któremu zwrócił uwagę. Okazuje się, że sprawca mógł mieć zaledwie 14 lat.

Dwóch 14-latków zostało zatrzymanych w związku z pobiciem księdza w podpoznańskiej Mosinie. Ksiądz w niedzielę wyszedł do grupki „mężczyzn”, którzy spożywali alkohol i palili papierosy pod Kościołem.

Jeden z chuliganów oddawał mocz pod ścianą kościoła, co zbulwersowało kapłana. Wikariusz zwrócił „mężczyźnie” uwagę, a ten rozsierdzony podszedł do księdza i uderzył go w twarz.

Księdzu trzeba było udzielić pomocy medycznej. Po całym zdarzeniu kapłan zgłosił sprawę na policję. Obecnie podejrzanych jest dwóch… 14 latków. W całej sprawie wyjątkowo szokujące jest, że, jak się okazuje, sprawcy mogą być tak młodzi.

Jeden z chłopców sam zgłosił się na policję, drugiego funkcjonariusze zatrzymali w jego domu rodzinnym.

Źródło: Nczas.com/Gość Niedzielny