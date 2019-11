Bez wiz do USA. Nie będą już potrzebne, a i tak nie wszyscy wjadą. Sprawdź czy Amerykanie cię wpuszczą

Polska została przyjęta do programu bezwizowego. Od 11 listopada 2019 r. będzie możliwe bezwizowe podróżowanie do USA na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych. Nie oznacza to jednak, że usunięte zostaną wszystkie systemowe ograniczenia i każdy zostanie wpuszczony.

Pierwszą czynnością, jaką będziemy musieli wykonać przed wybraniem się do Stanów, będzie pozyskanie autoryzacji za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization – ESTA).

Koszt takiej autoryzacji to ok. 14 USD. Uzyskanie autoryzacji ESTA nie gwarantuje nam jednak tego, że zostaniemy wpuszczeni do Stanów Zjednoczonych.

Ostateczną decyzję o tym czy nasz wyjazd się powiedzie, czy nie podejmuje, oficer U.S. Customs and Border Protection Agency (CBP).

Co jest niezbędne do przekroczenia granicy USA

Do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych niezbędny jest paszport z chipem ważnym co najmniej 90 dni. Jeśli paszport jest ważny krócej, to odpowiednio proporcjonalnie zostanie również skrócona wizyta.

Nie przekroczy granicy Stanów również ten, kto nie posiada biletu powrotnego. Amerykanie chcą mieć przekonanie, że dany przybysz zamierza wrócić do siebie.

W podróż do USA można polecieć, lub popłynąć tylko na pokładzie tych przewoźników, którzy biorą udział w programie ESTA i mają umowę z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przewozie pasażerów w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Na teren Stanów Zjednoczonych nie wjadą również osoby aresztowane, a także ci, którzy… przebywali w Iraku, Iranie, Syrii, Sudanie, Libii lub Jemenie 1 marca 2011 lub później. Takie osoby wciąż będą potrzebowały wiz.

Polska jest 39 państwem, z którym Stany Zjednoczone zawarły umowę o ruchu bezwizowym.