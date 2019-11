Cejrowski bezlitośnie atakuje PiS! „Mogliście zlikwidować aborcję w dwa tygodnie. Krew na waszych rękach!”

Dziennikarz Wojciech Cejrowski udzielił wywiadu, w którym w mocnych słowach zwrócił się do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Krytyka podróżnika spadła na PiS m.in. za postawę wobec aborcji.

Dziennikarz i podróżnik Wojciech Cejrowski opublikował zapowiedź wywiadu, którego udzielił w Realu24. Wywiad w całości zostanie wyemitowany w niedzielę o 10:00, ale sam zwiastun wywołał spore emocje.

– Skoro ustawę o głupich suwakach i korytarzach życia zrobiliście w dwa tygodnie, to mogliście aborcję zlikwidować w dwa tygodnie. Chała, żeście tego nie zrobili i zbrodnia. I krew na waszych rękach, chłopcy. Oni zawsze mówią: „Wie pan, to trzeba procedować. trzy czytania, coś tam, ileś głosów nie ma i coś tam tego…. Dało się w dwa tygodnie zrobić? No to tamto by się też dało! – mówi na nagraniu oburzony dziennikarz.

Podróżnik o bierności PiS w kwestii prawnej ochrony życia mówił już przed wyborami. Gdy prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że politycy PiS przestraszyli się Czarnych Protestów Cejrowski stwierdził: – W ogóle mnie nie obchodzi czego się przestraszyli! Ja jak się boję, ale mnie ktoś wynajął, że mam stać na warcie, to stoję na warcie. Przestraszyliście się, chłopcy? To trzeba było nie brać głosów wyborczych i nie obiecywać!

– Mężczyzna przestraszony jest odważny dlatego, że pomimo strachu, trwa na posterunku. Na tym odwaga polega. Co to ma być jakieś usprawiedliwienie, że się przestraszyli? A ile razy ja się przestraszyłem? Samochodem jadę i się przestraszyłem. Puszczam kierownicę i wychodzę?! No nie, jadę dalej mimo, że się przestraszyłem – mówi w nagraniu Cejrowski.

Źródło: Facebook Wojciech Cejrowski