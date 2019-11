Do USA bez wizy polecimy LOT-em lub liniami American Airlines

Od 11 listopada 2019 r. Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz, po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży.

Polska ma zostać włączona do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program), co daje możliwość łatwiejszego przemieszczania się z polskich lotnisk do USA.

Bezpośrednie połączenia z Polski za ocean oferują Polskie Linie Lotnicze LOT oraz American Airlines.

LOT-em do 9 miast USA

Polskie Linie Lotnicze LOT latają obecnie z Warszawy do pięciu miast w Stanach Zjednoczonych: Nowego Jorku, Newark, Chicago, Miami i Los Angeles. W jego siatce połączeń są też loty z Krakowa do Chicago i do Nowego Jorku (od maja 2020 r.), a także z Rzeszowa do Newark.

5 sierpnia 2020 r. PLL LOT uruchamia dodatkowo bezpośrednie rejsy z Warszawy do San Francisco. Będzie to dziewiąte bezpośrednie połączenie narodowego przewoźnika z Polski do USA. Loty do największej metropolii w Północnej Kalifornii, dodajmy – miasta blisko Doliny Krzemowej, mają być realizowane cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki i soboty. Boeingi 787 Dreamliner mają pokonywać trasę ponad 10 tys. km w 12 godzin.

American Airlines z Krakowa do Chicago

Przez ostatnie 26 lat na trasach z Polski do USA latały tylko samoloty LOT-u. American Airlines do tej pory omijały Polskę. W przyszłym roku ma się to zmienić. Amerykańskie linie podały, że od 7 maja do 23 października 2020 roku samoloty pasażerskie będą łączyć Kraków z Chicago pięć razy w tygodniu. Nowoczesne dreamlinery 787-8, zabierające na pokład 234 pasażerów, latać będą z lotniska Chicago-O’Hare do krakowskich Balic.

Eksperci od lotnictwa mają nadzieję, że test American Airlines przemieni się w regularne połączenia amerykańskiego przewoźnika z Polski do USA.

Źródło: PAP / nczas.com