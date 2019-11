HIT INTERNETU! Tomasz Karolak jako WIEDŹMIN Netflixa! Tak wyglądałby zwiastun z jego udziałem [VIDEO]

Wszyscy czekają na serial Netflixa „Wiedźmin”. Tymczasem jeden z youtuberów zrobił drobną modyfikację oficjalnego zwiastuna, który pokazuje, jak wyglądałby film, gdyby zamiast Henry’ego Cavilla w rolę Geralta wcielił się… Tomasz Karolak!

Postać wiedźmina Geralta to zdecydowanie mroczna i silna osobowość. Przed Cavillem padło bardzo ciężkie zadanie odegrania postaci dokonującej bardzo trudnych wyborów w podłym świecie.

O ile do polskiej produkcji były zastrzeżenia głównie natury budżetowej, fani prozy Jacka Sapkowskiego chwalili to, jak przedstawił postać Michał Żebrowski. Wielu zresztą bało się, że Cavill zrujnuje to, co wcześniej stworzył Żebrowski.

A co, gdyby Geralta grał… Tomasz Karolak? Jeden z internautów podjął się próby przedstawienia takiego scenariusza.

Parodia wrzucona została niecały tydzień temu. Obejrzano ją od tego momentu już 27 tys. razy.