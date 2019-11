Krzysztof Bosak o odpowiedzialności mężczyzn za zabijanie nienarodzonych [VIDEO]

Krzysztof Bosak wypowiedział kilka gorzkich słów na temat współczesnych mężczyzn. Twierdzi, że część z nich popiera aborcję bo chce uniknąć odpowiedzialności za poczęcie dziecka.

Krzysztof Bosak był gościem programu „Minęła 20” w TVP Info. Jednym z poruszanych tematów była kwestia aborcji.

Poseł Konfederacji wskazał na niepisany sojusz środowisk feministycznych i liberalnych mężczyzn.

– Lewicujące kobiety, feministki, popierają aborcję ze względów i mówią, że to jest wyłącznie ich sprawa i mężczyźni maja się do tego nie mieszać. To jest punkt widzenia bardzo wygodny dla liberalnych mężczyzn, którzy po prostu chcą żyć bez żadnych zobowiązań, zażywać rozkoszy w rozmaitych konstelacjach natomiast nie ponosić nigdy za to konsekwencji. – zauważa Bosak.

Bosak powiedział, że kobiety decydują się na aborcję nie z własnej woli ale głównie pod wpływem nacisków ze strony rodziny lub ojca nienarodzonego dziecka.

– To z reguły jest pod presja albo rodziny, albo nieodpowiedzialnego faceta, który spłodził dziecko i nie chce ponosić konsekwencji związanych z później z opieką, z wychowaniem ewentualnie z alimentami – wyjaśnił.

Bosak zaapelował do mężczyzn, by w kwestii aborcji „uderzyli się w pierś”.

– Gdyby mężczyźni byli dojrzali i odpowiedzialni, to nie byłoby w ogóle problemu zabijania dzieci nienarodzonych – wyjaśnił.