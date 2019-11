Nadciąga ZIMA STULECIA! Atakuje nas od południa. W Czechach już rekordowe mrozy

Ostatni tydzień października upłynął w Czechach pod znakiem wyjątkowo niskich temperatur. W niektórych rejonach kraju termometry pokazały nawet poniżej -10 stopni Celsjusza.

Od kilku dni w Czechach daje o sobie znać silny mróz. Jest on potęgowany przez silny wiatr, który sprawia, że odczuwalne temperatury są jeszcze niższe.

Jak donosi Infomet – Czeski Instytut Meteorologiczny – najzimniej było w nocy 31 października. Najniższą średnią temperaturę odnotowano wówczas w regionie pardubickim -5,4 st. C. Najzimniej było jednak we wsi Izerka w Górach Izerskich. Tam termometry wskazały -13,6 st. C.

Infomet podaje również, iż w około 10 procent wszystkich stacji pogodowych mierzących temperaturę od co najmniej 30 lat odnotowano rekordowo niskie temperatury dla nocy 31 października.

Chłód nadszedł zbyt szybko, jednakże już w czasie weekendu spodziewane jest ocieplenie. W nocy z soboty na niedzielę temperatury mają wynieść od 5 do 9 st. C. Kolejne dni także mają być znacznie cieplejsze.