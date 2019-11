PILNE! Znamy datę zniesienia wiz turystycznych do USA! Zostało już tylko kilka dni

Prezydent Andrzej Duda podziękował w środę prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który obiecał, że Polska zostanie przyjęta do programu ruchu bezwizowego do końca jego pierwszej kadencji, a także ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher za jej zaangażowanie w sprawę zniesienia wiz.

Prezydent poinformował, że w środę w Waszyngtonie zostanie ogłoszony oficjalny komunikat o tym, że Polska została przyjęta do programu bezwizowego; dodał, że od 11 listopada 2019 r. będzie możliwe bezwizowe podróżowanie do USA na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych.

– Dziękuję prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który rok temu obiecał, że Polska zostanie przyjęta do tego programu ruchu bezwizowego do końca jego pierwszej kadencji. Bardzo dziękuję też pani ambasador za bardzo poważne potraktowanie tej sprawy, ale dziękuję także wszystkim moim rodakom, którzy się w tę sprawę zaangażowali – powiedział prezydent na konferencji prasowej w Warszawie.

Dziękował też wszystkim zaangażowanym w sprawę instytucjom i liniom lotniczym LOT za spopularyzowanie akcji występowania Polaków o wizy amerykańskie tak, by można było uzyskać próg odmów poniżej 3 proc.

Źródło: PAP