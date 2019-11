Policyjny pościg przez dwa powiaty! Naćpany kierowca skończył w rowie [VIDEO]

25–letni kierowca volkswagena, po popełnieniu wykroczenia, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i uciekał w kierunku Starachowic przed ścigającym go radiowozem.

Uciekinier nie miał prawa jazdy, znajdował się pod wpływem środków odurzających i okazał się poszukiwany dwoma listami gończymi.

Stróże prawa ze skarżyskiej drogówki, którzy patrolowali ulice powiatu nieoznakowanym radiowozem, usiłowali przeprowadzić kontrolę drogową sprawcy wykroczenia – mężczyzna nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa i przekroczył dozwoloną prędkość. 25-latek nie zareagował jednak na sygnały świetlne oraz dźwiękowe i zaczął uciekać.

Policjanci rozpoczęli pościg, który swój początek miał w miejscowości Mostki, a zakończył się w Starachowicach. Podczas ucieczki młody pirat drogowy spowodował kilka kolizji i szereg innych wykroczeń. W finale pościgu nie zachował należytej ostrożności i wykonując manewr skrętu stoczył się ze skarpy na jednym ze starachowickich skrzyżowań.

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które kierującego i towarzyszącą mu młodą kobietę przewiozło do miejscowego szpitala. W trakcie śledztwa okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, ma ponad półtoraroczny wyrok do odsiadki za wcześniejsze przewinienia i jest poszukiwany dwoma listami gończymi.

Za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności do lat 5.

Źródło: KPP Skarżysko – Kamienna