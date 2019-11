Sensacyjne wyznanie Szymona Hołowni! Popularny prezenter pobił księdza

Szymon Hołownia w książce Marcina Prokopa „Pół na pół. Rozmowy nie dla dzieci” wyjawił szokującą tajemnicę ze swojej młodości. Popularny prezenter wyznał bowiem, że przed laty miał bardzo nieprzyjemną sytuację z jednym z księży.

Szymon Hołownia w młodości chciał zostać księdzem. W tym celu dwukrotnie rozpoczynał nowicjat w zakonie dominikanów.

W książce Marcina Prokopa „Pół na pół. Rozmowy nie dla dzieci” Hołownia wspomina swoje relacje z księżmi z tamtego okresu. Jedna z nich szczególnie zapadła mu w pamięć i może ona wręcz zszokować fanów prezentera.

– Raz jeden z księży próbował przekroczyć moje granice, nie bardzo wiem nawet, o co mu chodziło, chyba chciał mnie objąć na pożegnanie, a może nie tylko to, w każdym razie dostał w mordę. Z tak zwanego plaskacza, przy czym odepchnąłem go też na tyle mocno, że się przewrócił na tapczan czy wersalkę, przy której stał. Kojarzę też innego księdza, ważną personę białostockiego Kościoła, o którym moi ówcześni koledzy mówili, że ma przebogatą kolekcję filmów pornograficznych – nie wiem, nie korzystałem – ujawnił Hołownia.

Tak szczere wyznanie prezentera może wpłynąć na jego wizerunek. Nie wiadomo bowiem, czy jego miłośnicy nie będą wstrząśnięci tak szokującą wypowiedzią.