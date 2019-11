Amerykańska pastor szefową Federacji Aborcyjnej. Ma też uznawaną przez Kościół episkopalny „żonę”

„Pastorka z Kościoła episkopalnego w USA Katherine Ragsdale została mianowana na stanowisko szefowej wpływowej Federacji Aborcyjnej (NAF). Ta aborcyjna aktywistka i feministyczna działaczka dotychczas pełniła obowiązki tymczasowej prezes i dyrektor tej organizacji” – informuje „Niedziela”. Katoliccy duchowni określają ją nawiązującym do Apokalipsy św. Jana mianem „fałszywego proroka”.

Ragsdale to neofeministystyczna aktywistka. Od lat działa na rzecz aborcji i LGBT. Ponad osiem lat temu „biskup” z jej związku wyznaniowego – będącego odłamem anglikanizmu – „pobłogosławił” jej związek z kobietą. Ona również była pastorem tego wyznania.

Ks. Frank Pavone z organizacji „Księża za życiem” określa pastor Ragsdale jako „fałszywego proroka”, który próbuje ubrać dzieciobójstwo w religijne hasła.

„Przypomniał, że kierując Religijną Koalicją na rzecz Praw Aborcyjnych działaczka ta zajmowała się m.in. błogosławieniem rodziców planujących zabić swe dzieci oraz placówek, w których dokonuje się aborcji” – zaznacza niedziela.pl.

Członkowie koalicji, powołując się na Biblię przekonują, że Pismo Święte nie potępia przelewania krwi nienarodzonych dzieci.

Ks. Pavone nie jest zaskoczony nominacją dla Ragsdale. – Ukazuje to właściwie jedną z największych słabości przemysłu aborcyjnego: nauka nie jest po jego stronie, logika nie jest po jego stronie, ani też historia. Już dawno temu skończyły się im argumenty usprawiedliwiające aborcję. Teraz, jedyne, co im zostało, to nałożyć maskę duchowości – ocenia kapłan.

Kościół episkopalny uznaje święcenia kobiet od 1976 roku, zaś od 1989 kobiety mogą być „biskupami”. W 2000 roku zaaprobował pozamałżeńskie kontakty seksualne, zaś w 2006 uznał za małżeństwo związki homoseksualne.

W 2003 roku „biskupem” New Hampshire w związku wyznaniowym został pastor Gene Robinson. Otwarcie przyznawał się do życia w związku homoseksualnym, dla którego porzucił żonę z dwójką dzieci.

Źródło: niedziela.pl