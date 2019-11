Amerykańskie bombowce strategiczne B-52 w Arktyce. Ćwiczyły tuż przy rosyjskiej Nowej Ziemi [VIDEO]

Amerykańskie bombowce strategiczne B-52H przeprowadziły misję w Arktyce. Samoloty ćwiczyły między innymi ataki na bazy rosyjskiej Floty Północnej.

Dowództwo Sił Powietrznych USA w Europie i Afryce (USAFE-AFAFRICA) poinformowało, że 6 listopada trzy bombowce strategiczne B-52H Stratofortress wykonały lot nad Morzem Barentsa w rejonie koła podbiegunowego.

Samoloty należą do 2. Skrzydła Lotnictwa Bombowego USAF stacjonującego w Barksdale Air Force Base w Luizjanie ale obecnie operują z bazy RAF Fairford w Wielkiej Brytanii.

W misji wziął także udział samolot Boeing P-8 Poseidon służący do rozpoznania oraz do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych należący do amerykańskiej marynarki wojennej.

Amerykańskie bombowce były eskortowane przez samoloty myśliwskie F-16AM z 331 Eskadry Myśliwskiej Królewskich Norweskich Sił Powietrznych (Luftforsvaret) operujące z bazy Bodø.

Wsparcie w zakresie uzupełniania paliwa w locie zapewniła latająca cysterna KC-135 Stratotanker należąca do 100. Skrzydła Tankowania Powietrznego U.S. Air Force.

W komunikacie podano, że celem misji była poprawa współpracy z siłami sojuszniczymi, a także zapoznanie się obszarem działań.

Biorąc pod uwagę, że amerykańskie bombowce B-52H pojawiły się niedaleko wybrzeży rosyjskiej Nowej Ziemi należy założyć, że ćwiczyły ataki pociskami manewrującymi na bazy rosyjskiej Floty Północnej.

Amerykańskie bombowce strategiczne B-52H przybyły do bazy Royal Air Force w Fairford w Wielkiej Brytanii 10 października.

To już trzecia wizyta maszyn w tym roku w Europie. Ostatnia miała miejsce na początku września ale wówczas były to zaledwie 2 samoloty B-52H, bowiem w tym samym czasie w Fairford przebywała Grupa Zadaniowa Bombowców składająca się z 3 amerykańskich bombowców B-2 Spirit.

Pierwsza wizyta miała miejsce na wiosną tego roku. Przez kilka tygodni 8 amerykańskich samolotów wykonywało loty treningowe nad Europą i północnym Atlantykiem. Amerykańskie bombowce ćwiczyły między innymi bombardowania na 21 Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach koło Wałcza.

31 października zakończyły się ćwiczenia Global Thunder 20. Prócz załóg znajdujących się już w Wielkiej Brytanii loty nad Europą wykonywały bombowce strategiczne B-52H i B-2 Spirit, które przylatywały bezpośrednio z baz w Stanach Zjednoczonych.

Amerykańskie samoloty wykonały między innymi misję nad Polską, podczas której towarzyszyły im polskie myśliwce F-16 Jastrząb.

Na początku listopada Zintegrowane Dowództwo Strategiczne USA (US STRATCOM) poinformowało, że do bazy Fairford skierowano dodatkowe bombowce B-52H.

Źródło: USAFE-AFAFRICA/nczas