Awantura w Senacie. Borys-Damięcka nie zaprosiła Macierewicza

Aktualny jeszcze marszałek Senatu Stanisław Karczewski narzeka, że marszałek senior Senatu Barbara Borys-Damięcka na pierwsze posiedzenie Senatu nie zaprosiła marszałka seniora Sejmu, Antoniego Macierewicza. Polityczny teatr trwa w najlepsze.

– Już widać zadymę na horyzoncie. Marszałek senior skreśliła z listy gości tradycyjnie zapraszanego na pierwsze posiedzenie Senatu marszałka seniora Sejmu – powiedział w czwartek marszałek Senatu obecnej kadencji Stanisław Karczewski.

– Nie wiem skąd marszałek Karczewski się o tym zamieszaniu dowiedział, ani po co takie wpisy udostępnia. Gdyby zapytał mnie, dowiedziałby się jaka jest sytuacja. A tak to wygląda na to, że jedyny „dym na horyzoncie”, to ten, który zdaje się robić sam marszałek Karczewski, któremu widocznie nerwy puściły – odpowiedziała marszałek senior X kadencji Senatu Barbara Borys-Damięcka z Koalicji Obywatelskiej.

Jak stwierdziła, brak zaproszenia dla Macierewicza to wynik… błędu.

– Brak zaproszenia na pierwsze posiedzenie Senatu dla marszałka seniora Sejmu Antoniego Macierewicza (PiS) to skutek tego, że zostałam wprowadzona w błąd; ta pomyłka została już naprawiona, a zaproszenie – wysłane – dodała Borys-Damięcka.

Pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 12 listopada o godz. 12, a Senatu – 12 listopada o godz. 16. Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że marszałkiem seniorem Sejmu będzie Antoni Macierewicz (PiS), a marszałkiem seniorem Senatu Barbara Borys-Damięcka (KO).

Źródło: PAP/NCzas.com