Brazylijski biskup i ks. Isakowicz-Zaleski: „Demoniczne świętokradztwo”. Franciszek zezwolił na oddawanie czci indiańskim bożkom

Bp José Luis Azcona Hermoso z Brazylii określił oddawanie czci indiańskiej figurce Pachamamy w Watykanie „demonicznym świętokradztwem”. Hierarcha już wcześniej krytykował też dokument roboczy Synodu Amazońskiego stwierdzając, że „odstaje od realiów regionu”.

Niedawno zakończyło się zgromadzenie biskupów w Watykanie dotyczące m.in. Amazonii. Wielki skandal wywoła fakt, że w świątyni w Watykanie ustawiono figurę pogańskiego bożka Pachamamy, do którego modlili się nieświadomi niczego wierni. Ustawienie figury zaaprobował sam Franciszek. Po kilku dniach ktoś z wiernych zabrał totem i wyrzucił go do rzeki.

Do tych wydarzeń odniósł się bp Hermoso. Podczas kazania w katedrze w Belem w Brazylii skrytykował oddawanie czci figurze amazońskiego bożka Pachamamy. Zwrócił uwagę, że istnieje ogromna różnica między tymże bożkiem a Matką Bożą.

– Pachamama nie jest i nigdy nie będzie Matką Bożą. Mówić o tej figurce jako reprezentacji Maryi to kłamstwo. [Ona] Nie jest panią Amazonii, bo jedyną Panią Amazonii jest Maryja z Nazaretu. Nie twórzmy synkretycznych mieszanek; jest to przecież niemożliwe, gdyż Maryja jest Królową Nieba i Ziemi – mówił bp Hermoso.

– Matka Ziemia nigdy nie powinna być czczona, ponieważ wszystko – w tym Ziemia – podlega pod władanie Chrystusa. To nieprawda, że istnieją jakieś duchy równe mocą z Matką Bożą – dodał hierarcha.

Zaznaczył też, że oddawanie czci figurze Pachamamy to wyraz świętokradztwa. – Inwokacja do figurki, przed którą nawet niektórzy duchowni oddawali pokłon (nie będę wymieniał do jakiego zgromadzenia należeli) jest wezwaniem mitycznych sił, Matki Ziemi, którą proszą o pomyślność i oddają dziękczynienie. Jest to skandaliczne demoniczne świętokradztwo, szczególnie dla maluczkich, który nie są w stanie tego rozeznać – podkreślił biskup.

Słowa biskupa udostępnił na Twitterze ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Dodał do nich swoje krótkie uzupełnienie. – Kult #Pachamama na #SynodAmazonski był złamaniem Przykazania. „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (…) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył” (Wj 20, 2). Niestety @Pontifex_pl przyłożył rękę do tego świętokradztwa. Święty Boże! – napisał kapłan.

