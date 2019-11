Kolebką ludzkości jest Europa? Odkrycie z Niemiec rzuca nowe światło na historię naszego gatunku

Naukowcy znaleźli w Bawarii szczątki czterech małp człekokształtnych z gatunku nazwanego Danuvius guggenmosi. Pochodzą one sprzed 11,6 mln lat. Odkrycie to rzuca nowe światło na rozumienie ewolucji zdolności chodzenia na dwóch nogach w pozycji wyprostowanej.

W komunikacie wydanym 6 listopada naukowcy podali, że małpy, których szczątki odkryto, były przystosowane do chodzenia na dwóch nogach, jak również do utrzymywania się na gałęziach drzew. To najstarszy przykład zdolności pionowego chodzenia wśród małp.

Archeolodzy sugerują, że zdolność pionowego chodzenia pochodzi od wspólnego przodka ludzi i małp, który zamieszkiwał Europę. Do tej za najstarszy przykład chodzenia w pozycji wertykalnej uznawano odkryte skamieniałości w Kenii, które pochodziły sprzed 6 mln lat.

Naukowcy uważają, że zdolność pionowego chodzenia wykształciła się u małp jeszcze na drzewach, a nie, jak wcześniej sądzono, na lądzie. Odkrycie to może obalić obowiązującą dotąd teorię, że dwunożni przodkowie człowieka powstali w Afryce i stamtąd właśnie reszta świata została skolonizowana przez nasz gatunek. Niewykluczone, że kolebką ludzkości jest Europa.

Źródło: sciencealert.com