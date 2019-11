Komorowski się rozkręca! Teraz uderza w Platformę Obywatelską

Bronisław Komorowski ostatnio zaatakował Władysława Kosiniak-Kamysza, a teraz uderza w Platformę Obywatelską. Były prezydent ma żal do działaczy swojej partii o wybory, które przegrał z Andrzejem Dudą. O co dokładnie chodzi?

Bronisław Komorowski opowiadał na antenie radia RMF FM o wyborach prezydenckich, w których ubiegał się o reelekcję. Został on nawet zapytany o to, czy dziś byłby w stanie wygrać z Andrzejem Dudą.

– Ja już nie kandyduję. To trochę pytanie zawieszone w czasoprzestrzeni. Świat się zmienia, czas na ludzi młodszych, którzy nie mają za sobą obciążeń i obolałości. Ja jestem politykiem spełnionym – odpowiedział.

Komorowski powrócił w dalszej wypowiedzi do kampanii z 2015 r. Jego zdaniem, miał on niewystarczające wsparcie ze strony Platformy Obywatelskiej. To potwierdzenie słów Stefana Niesiołowskiego, który w wywiadzie z Piotrem Lekszyckim także odniósł się do tej sprawy.

– Nie chcę się już znęcać, ale każdy wie, że za kampanię Bronka odpowiadali ludzie Schetyny, przede wszystkim Tyszkiewicz. Położyli ją koncertowo. Jeździłem Bronkobusem, rozdawałem ulotki, generalnie robiłem to, czego ode mnie oczekiwano – ale w najmniejszym stopniu nie planowałem tej kampanii.Symbolem nieudolności stał się fakt, że cała Polska była oklejona plakatami Dudy, a plakaty Komorowskiego nadesłano do mojego biura w… piątek wieczorem, tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Równie dobrze od razu można je było wysłać na makulaturę. Gdziekolwiek jechałem i pytałem lokalnych działaczy o plakaty Bronka, mówili, że nie ma – opowiadał Niesiołowski.