Orban spotyka się z Erdoganem, by rozmawiać o zacieśnieniu współpracy. Połączy ich rosyjski gaz?

Prezydent Recep Tayyip Erdoğan złoży 7 listopada 2019 r. oficjalną wizytę na Węgrzech, aby wziąć udział w czwartym posiedzeniu Rady Współpracy Wysokiego Szczebla Turcja-Węgry.

Erdogan ma się spotkać z najpierw z węgierskim prezydentem Jánosem Áderem, a później będzie też współprzewodniczył posiedzeniu Rady z premierem Węgier Viktorem Orbánem – podały jego służby prasowe.

W trakcie rozmów mają być poruszone wszystkie aspekty stosunków między Turcją, a także poglądy na kwestie regionalne i międzynarodowe. Mimo, że komunikat nie mówi o tym wprost, omawiane będzie zapewne uczestnictwo Węgier w projekcie gazociągu Turecki Potok.

Zaplanowano także spotkanie tureckich i węgierskich biznesmenów, które odbędzie się z udziałem prezydenta Erdoğana i premiera Orbána.

W planach Erdoğana jest odwiedzenie Grobowca Güla Baby w Budapeszcie i wystawy „Tureckie łucznictwo w miniaturze z epoki osmańskiej” zorganizowanej przez Fundację Łuczników i Fundację Dziedzictwa Gül Baba.

Źródło: The Republic of Turkey Directorate of Communications