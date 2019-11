Patrick-Louis Vuitton nie żyje. Spadkobierca i właściciel słynnego domu mody zmarł w wieku 68 lat

Patrick-Louis Vuitton, spadkobierca jednej z najsłynniejszych luksusowych marek świata nie żyje. Śmierć potwierdzono w mediach społecznościowych związanych z firmą. Miał 68 lat.

Informację o śmierci Vuitton’a potwierdziły profile firmy na Instagramie i Twitterze.

– Patrick-Louis Vuitton był symboliczną postacią rodu Vuitton i naszego domu. Łączę się w bólu z przyjaciółmi i rodziną, w szczególności jego synami Pierre-Louisem oraz Benoit-Louisem, a także jego wnukami. W imieniu wszystkich zespołów przesyłamy im nasze wsparcie – napisał Michael Burke, dyrektor generalny domu mody Louis Vuitton, w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej marki.

Przyczyna śmierci nie została na razie podana.

Patrick-Louis Vuitton był praprawnukiem legendarnego założyciela domu mody, Louisa Vuittona, rzemieślnika i przedsiębiorcy, który stworzył markę w 1854 roku.

It is with profound sadness that we share the news of the passing of Patrick-Louis Vuitton.

“Savoir-faire can only exist if it is transmitted…” was one of his favorite expressions.

More on https://t.co/QrC4tRSPSb pic.twitter.com/oXRwohW6bW

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 6, 2019