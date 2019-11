Pijesz kawę? To dla ciebie świetna wiadomość! Najnowsze badania potwierdzają, że to cudowny napój

Przez lata panował pogląd, że picie kawy powoduje nadciśnienie i przyczynia się do chorób serca. Najnowsze badania nie potwierdzają tych obaw, a wręcz sugerują właściwości zdrowotne kawy – informuje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej – Instytut Żywności i Żywienia.

Jednym z najbardziej korzystnych skutków picia kawy, jakie sugerują naukowcy, jest mniejsze ryzyko cukrzycy typu 2.

W 2002 r. opublikowano pierwsze wyniki badań prowadzonych na populacji holenderskiej. Świadczą one, że osoby pijące co najmniej trzy filiżanki kawy dziennie rzadziej chorują na cukrzycę, a jej korzystny wpływ wzrasta wraz z ilością spożywanej kawy. Od tamtej pory ukazało się wiele podobnych badań prowadzonych w krajach o dużym spożyciu kawy i niemal wszystkie potwierdzają, że kawa redukuje ryzyko rozwoju tej choroby.

Podobnie interesujące mogą być dane dotyczące kardiologicznych efektów picia kawy:

„Większość badań wskazuje, że picie w umiarkowanych ilościach nie zwiększa ryzyka nadciśnienia tętniczego, ponieważ dochodzi do rozwoju tolerancji organizmu na działanie kofeiny, odpowiedzialnej za wzrost ciśnienia krwi. Pozytywne wnioski płyną też z badań dotyczących związków pomiędzy piciem kawy a chorobą niedokrwienną serca, według których kawa może być nawet czynnikiem ochronnym” – wskazuje NCEZ – IŻŻ.

Eksperci podkreślają, że osoby regularnie pijące kawę mają o 40-50 proc. mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwory wątroby. Optymistyczne dane dotyczą raka jelita grubego. Trwają też badania dotyczące wpływu kawy na nowotwory pęcherza moczowego i płuc. Obiecująco zapowiadają się dane o mniejszej częstości występowania choroby Parkinsona i Alzheimera wśród osób regularnie pijących kawę.

Wyjaśnienie stwierdzonego w wielu badaniach pozytywnego wpływu picia kawy na zdrowie jest trudne, kawa zawiera bowiem wiele składników o różnym działaniu w organizmie, a ich ilość zależy od jakości, metody parzenia i mocy naparu kawy. Kawa parzona bez użycia filtrów jest mniej korzystna, niż kawa filtrowana, ponieważ zawiera związki podnoszące poziom cholesterolu LDL i homocysteiny – zwraca uwagę NCEZ – IŻŻ.

Mocne napary kawy mają większą zawartość kofeiny – substancji o działaniu psychoaktywnym, ale jednocześnie więcej polifenoli, które jako przeciwutleniacze w dużym stopniu mogą odpowiadać właśnie za dobroczynne działanie kawy.

Ważny jest także dodatek do kawy tak popularnych składników, jak cukier czy śmietanka. Podnoszą one kaloryczność naparu i pulę niekorzystnych składników w diecie, poprzez co mogą niwelować korzystne działanie kawy.

Filiżanka kawy i herbaty pojawiła się w znowelizowanej w 2016 r. zaleceniach żywieniowych dla Polaków, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie – Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Podobne jest stanowisko dietetyków w USA, według których umiarkowane picie kawy może stać się elementem racjonalnej, prozdrowotnej diety.

Ponieważ obecnie większość z nas pije kawę dla przyjemności, każdy korzystny a nieoczekiwany efekt zdrowotny należy traktować jako wartość dodaną – konkluduje NCEZ.

Źródło: ncez.pl