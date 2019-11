Wojenka domowa w obozie opozycji. „Nawet Rysiu Petru ma większe szanse z Dudą niż kandydat KO” [FOTO]

Sławomir Nitras w „Rozmowie RMF” przyrównał Władysława Kosiniaka-Kamysza do Ryszarda Petru. Ludowcy uznali to za zniewagę i odpowiedzieli politykowi PO-KO na Twitterze.

Sławomir Nitras był gościem „Rozmowy RMF”. Dziennikarz poruszył kwestię startu w wyborach prezesa ludowców, na co polityk PO-KO stwierdził, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest politykiem tej samej klasy co Ryszard Petru.

– Kosiniaka-Kamysza stawiam trochę w jednym rzędzie z Ryszardem Petru – powiedział Nitras na antenie radia.

RMF FM zacytowało ten fragment w swoich mediach społecznościowych. Pod wpisem komentarz dodał oficjalny profil PSL-u.

„Nitras, nawet Rysiu Petru miały większe szanse na wygrane z Dudą niż kandydat KO” – napisali ludowcy.

„Dlaczego tak sądzicie?” – odpisał z kolei oficjalny profil Koalicji.

Dalej wywiązała się prawdziwa bitwa na złośliwości. Obie strony zarzucały sobie m.in. „uderzenia wody sodowej” czy „lekceważenie 8 proc.”

„Bo to prawda…” – odpisał na pytanie Koalicji Michał Dziubak z PSL.

„Sodowa 8,5 proc. Gdzie to kupujecie?” – złośliwie odgryzł się obóz PO-KO.

„Znów lekceważycie 8 proc. Powodzenia” – odpisali ludowcy, nawiązując do pierwszych wyników sondażowych obecnego prezydenta.

„Nie my. To Jacek z Michałem. Ups. Teraz są u Was… Nadal zalecamy herbatę zamiast sodowej od rana” – to oczywiście nawiązanie do słynnego transferu „Miśka” Kamińskiego do PSL.

„Wolelibyśmy to, co Sławek” – zripostował profil Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Ciekawe, czy rozmowy o wspólnym froncie w Senacie są równie płomienne…

Źródło: RMF FM