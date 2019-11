Tornado uderzyło w fabrykę na Peloponezie. „Nie mieliśmy pojęcia co robić” [VIDEO]

Tornado uderzyło w fabrykę w wioskę Thuria na południowym zachodzie greckiego Peloponezu. Kamery przemysłowe uchwyciły potęgę żywiołu.

Do zdarzenia doszło w wiosce Thuria, leżącej niedaleko miasta Kalamata. Wiatr uszkodził fabrykę należącą do firmy Papadimitrioy Quality Foods Ltd.

W hali znajdowało się 60 pracowników, którzy wpadli w panikę gdy wiatr wybijał szyby.

– Usłyszeliśmy nagle głośny dźwięk i zobaczyliśmy, że wiatr porywa ciężkie przedmioty o wadze nawet 60 kilogramów. Nie mieliśmy pojęcia co robić – powiedział właściciel firmy.

– To trwało zaledwie 3-4 minuty – dodał

– Mieliśmy szczęście, że mimo iż znajdowaliśmy się wewnątrz fabryki w trakcie zdarzenia, nikomu nic się nie stało. Są jedynie szkody materialne. – powiedział lokalnej telewizji.

Źródło: keeptalkinggreece.com