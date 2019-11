Trzęsienie ziemi we Włoszech. Zagrożony był Rzym

W środkowej części Włoch miało miejsce trzęsienie ziemi. Magnituda wstrząsów wahała się od 4,4 do 4,9. Wielu ludzi ze strachu wpadło w panikę.

Epicentrum znalazło się około 5 km na południowy wschód od Balsorano w prowincji L’Aquila, a hipocentrum na głębokości 14 km. Jak podaje ANSA, epicentra znalazły się również w miejscowościach Sora i Pescosolido.

Uszkodzone zostały budynki, wstrzymano również ruch kolejowy pomiędzy Rzymem a Neapolem. Jak dotąd nie ma wiadomości o osobach, które odniosły jakieś obrażenia.

Wstrząsy odczuli także mieszkańcy stolicy. Z kolei w Avezzano i okolicach L’Aquili ludzie wybiegli w panice ze swoich domów. BBC News podaje, że to właśnie tam wstrząsy były najsilniejsze.

Lokalne władze odwołały piątkowe lekcje w szkołach. Wszystko to z obawy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

M4.4 #earthquake (#terremoto) strikes 68 km NE of #Latina (#Italy) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/KHB7IiYApr

— EMSC (@LastQuake) November 7, 2019