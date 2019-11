Uwaga na drogach! IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami

W nocy z czwartku na piątek będą panować niezwykle trudne warunki na drogach. Wszystko za sprawą gęstej mgły, która usilnie utrudni życie kierowcom. Ostrzeżenie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenie przed mgłą dotyczy kilku województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.

W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim mgła spowoduje ograniczenie widoczności do 200 metrów. Natomiast świętokrzyskim, na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu ograniczenie to będzie jeszcze silniejsze. Widoczność tam będzie wynosić zaledwie od 50 do 200 metrów.

W związku z tak trudnymi warunkami, kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy. W czasie tak gęstej mgły nierzadko dochodzi do kolizji oraz potrąceń pieszych.

Źródło: IMGW