Uwaga warszawiacy! W stolicy znaleziono śmiertelnie trującą roślinę

W Warszawie znaleziony został bieluń dziędzierzawa. Roślina ta występuje przy śmietniskach, nieużytkach oraz w ogrodach. Jest ona niezwykle niebezpieczna, gdyż toksyny w niej zawarte mogą nawet spowodować śmierć.

Bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium) został znaleziony nad Kanałem Żerańskim w Warszawie. Roślina ta pochodzi z Meksyku, jednakże rozprzestrzeniła się w różnych zakątkach świata.

Bieluń dziędzierzawa posiada właściwości silnie toksyczne. Jego zażycie może doprowadzić do barwnych halucynacji, a także wyostrzenia węchu i słuchu. Stąd też jest on używana do narkotyzowania się.

Roślina zawiera m.in. atropinę, która w dużych ilościach prowadzi do śpiączki. To jednak nie wszystko, albowiem spożycie bielunia grozi paranoją, szałem, napadami złości i narkotycznym snem prowadzącym do zgonu.

