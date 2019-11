Warszawski ratusz: Zarejestrowano 10 zgromadzeń na 11 listopada. Największy będzie Marsz Niepodległości

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego ratusza informuje, że na ten moment zarejestrowano 10 zgromadzeń na 11 listopada. – Ta liczba może się jeszcze zmienić – powiedziała szefowa rzeczonego biura, Ewa Gawor.

– Dotychczas mamy zarejestrowanych dziesięć zgromadzeń, z czego większość jest małych – od kilku do kilkudziesięciu osób – stacjonarnych, niepowodujących jakichkolwiek utrudnień – poinformowała Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego warszawskiego ratusza.

Największym zgromadzeń, tak jak co roku, będzie organizowany przez środowiska narodowe, konserwatywne i patriotyczne, Marsz Niepodległości.

– To, co może spowodować największe utrudnienia, to jest oczywiście Marsz Niepodległości – uznała Ewa Gawor.

– Na pewno to zgromadzenie spowoduje bardzo duże utrudnienia w centrum miasta. W decyzji wojewody nie ma liczby uczestników, ale z doświadczenia wiem, że może być około 40-50 tysięcy osób – dodała.

My z kolei z doświadczenia wiemy, że ratusz co roku zaniża liczbę uczestników. Poza tym Gawor powstrzymała się od bardziej kąśliwych i nieprzychylnych komentarzy.

– Myślę, że do aktów wandalizmu nie powinno dojść, ale w tak dużej liczbie osób zawsze może się coś wydarzyć – powiedziała.

Jest to duża zmiana: teraz to, wedle organizatorów Marszu, rząd PiS nasyła służby na mieszkania narodowców, a stołeczny ratusz powstrzymuje się od imputowania członkom Marszu złych zamiarów.

– W tym roku – po raz pierwszy od czasów Platformy – mamy masowe najścia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policji na działaczy narodowych przed 11 listopada. Pukają do drzwi, odwiedzają domy, akademiki, wypytują. Jak będą jechać, iloma autobusami… – informował poseł Konfederacji Robert Winnicki.

Miejmy nadzieję, że w tym roku Marsz Niepodległości odbędzie się bez przeszkód i niepotrzebnych prowokacji.

Źródło: Konferencja BBiZK/Nczas.com