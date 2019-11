Wszedł patrząc w smarftona prosto pod samochód. Dwunastolatek potrącony w Piekarach Śląskich

Niewiele brakowało, by w Piekarach Śląskich doszło do tragedii. 12-letni chłopiec wszedł na przejście dla pieszych zapatrzony w telefon, po czym został potrącony przez samochód.

Do zdarzenia doszło we wtorek na ulicy Maczka w Piekarach Śląskich, kilka minut przed godz. 14.

Jak ustalili policjanci, chłopiec wszedł na przejście dla pieszych zapatrzony w ekran swojego telefonu. Nie zauważył nadjeżdżającego samochodu i uderzył w bok pojazdu.

12-latek doznał obrażeń nóg, został przetransportowany do szpitala. Kierujący samochodem 40-letni mężczyzna był trzeźwy. Jak się okazuje, chłopiec miał wiele szczęścia, albowiem sytuacja ta mogła się dla niego skończyć znacznie gorzej.

Policja apeluje o to, by nie używać telefonów komórkowych nie tylko w czasie jazdy samochodem, ale również przechodząc przez przejścia dla pieszych. Smartfony skutecznie rozpraszają uwagę, przez co naprawdę nietrudno o wypadek.

Źródło: radiozet.pl