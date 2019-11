Były rzecznik Kaczyńskiego: Przydałby się wróg, a go nie ma. PiS bez Tuska ma duży kłopot [VIDEO]

Według Adama Hofmana Andrzej Duda w wyborach prezydenckich będzie miał problem z zmobilizowaniem elektoratu. Brak Donalda Tuska będzie dla PiS olbrzymim problemem.

– Jak ja bym był na miejscu Andrzeja Dudy, to bym był niezadowolony, bo Donald Tusk byłby świetnym kontrkandydatem, żeby zmobilizować mój elektorat. Problemem tej kadencji będzie nuda, to znaczy także problemem dla Andrzeja Dudy będzie nuda, no bo jeśli Andrzej Duda równa się nuda, no to nie ma możliwości zmobilizowania elektoratu – ocenił wpływ wycofania się Donalda Tuska z wyborów były rzecznik PiS Adam Hofman.

Według Hofman rezygnacja Tuska ze startu w wyborach będzie dla PiS dużym kłopotem. – Nie ma kogoś, kto byłby uznany w opinii publicznej za kogoś, kto przeszkadza – wyjaśnił były rzecznik Jarosława Kaczyńskiego.

Hofman zauważył też drugi, poważniejszy problem drugiej kadencji PiS. Partia bowiem w pierwszej kadencji korzystała z dobrej koniunktury i rozdała wyborcom pieniądze. Ale teraz więcej nie da, bo „już nie ma z czego”. – A takie oczekiwanie jest – podkreślił Hofman.

Były rzecznik PiS przyznał też, że od końca ub. kadencji „gołym okiem” widać konflikt w Zjednoczonej Prawicy.

Źródło: Radio Zet