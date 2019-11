LGBT stworzyło kolejnego chochoła, z którym podejmuje walkę. Chodzi o zwrot „panie i panowie”

Aktywiści LGBT walczą z tradycyjnym zwrotem, które występuje w teatrach. Uważają, że hasło „panie i panowie” jest obraźliwe i powinno zniknąć z teatrów, na razie tych w Wielkiej Brytanii.

– Panie i panowie, prosimy o zajęcie miejsc – to zwrot, który od dekad funkcjonuje w brytyjskim teatrze. Wkrótce może się to zmienić.

W zeszłym tygodniu związek zawodowy Sprawiedliwość – zrzeszający aktorów wspierających LGBT – zwrócił uwagę na to hasło, określając go mianem „krzywdzącego”.

– Problem w tym, że osoby określające się jako niebinarne płciowo, tzn. nieczujące się ani kobietą, ani mężczyzną, same dotychczas mają problemy z ustaleniem, jak chcą być nazywane – podaje „Interia”.

We wrześniu piosenkarz Sam Smith ogłosił, że nie identyfikuje się z żadną płcią. Na Instagramie zażyczył sobie, by zwracać się do niego per „oni/one”.

– W moim ciele i umyśle zawsze trwała wojna. Myślę jak kobieta i czasami się zastanawiałem nad tym, czy chcę przejść zmiany płci. Wiem jednak, że to nie w tym rzecz – mówił w jednym z wywiadów Smith.

Wystarczyło wspomnienie Sprawiedliwości, by władze teatrów uległy politpoprawnemu szaleństwu. Teatr Narodowy w Wielkiej Brytanii zobowiązał się do nie używania zwrotu „panie i panowie”. Zapewne i inne wkrótce pójdą w jego ślady.

Grupa teatralna Royal Shakespeare Company zapewnił, że „dąży do stworzenia środowiska przyjaznego osobom, które identyfikują swoją płeć jako płynną”.

– Sztuka to wspólne doświadczenie artystów i audytorium. Dbamy o naszych widzów i nie chcemy nikogo urazić – zapewnia z kolei współwłaścicielka teatru Nimax, Nica Burns.

