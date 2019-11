Ludzie o. Tadeusz Rydzyka w Sejmie! „Nie mają zahamowań i niczego się nie boją”. Jeden z nich ostro o homoseksualizmie w Kościele

Zdaniem obserwatorów polskiej sceny politycznej pozycja ojca Tadeusza Rydzyka uległa znacznemu pogorszeniu w parlamencie. Według ekspertów nie ma już takiego posłuchu w obozie rządzącym. W Sejmie nie ma już bowiem wielu jego ulubieńców jak np. Anny Sobeckiej, byłej dziennikarki Radia Maryja. Ale najpopularniejszy redemptorysta w Polsce potrafi zadbać o wszystko. Okazało się, że Sejmie pojawiły się już jego nowe młode wilki, które podobno „nie mają zahamowań i niczego się nie boją” – jak można przeczytać na SE.pl.

Według „Gazety Wyborczej” Sobecka, której nie udało się dostać do Sejmu po raz kolejny, ma już swojego następcę. Mowa o 33-letnim Mariuszu Kałużnym, poseł z Torunia, czyli miasta zarówno Rydzyka jak i Sobeckiej. Młodzian już działa dla redemptorysty.

– Zaapeluję do dziadków, babć i rodziców, żeby zabrać ze sobą dzieci i wnuki. Ważne jest, aby dziecko od najmłodszych lat wzrastało w tym środowisku, środowisku Radia Maryja, tej naszej wspólnoty – podkreślał młody polityk w radiu o. Rydzyka przed festynem „Dziękczynienie w Rodzinie”.

Kałużny słusznie zaznaczył w radiu, że Polska jest Polską, bo Kościół jest silny i dlatego nie ma u nas takiej zgnilizny moralnej jak na Zachodzie.

Kolejna postać od Rydzyka to wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który znany jest z ostrych ataków na środowiska mniejszości seksualnych. – Jeżeli chcemy realnie działać w obronie rodziny i dziecka, to rozmawiajmy rzetelnie o tej zbrodni. Rzetelnie to jest wówczas, kiedy powiemy, jaka jest rola homoseksualizmu w tej zbrodni i dlaczego homoseksualizm jest główną przyczyną pedofilii w kościele – mówił świeżo upieczony poseł Czarnek.

Czarnek zachęca też młode kobiety do macierzyństwa. – Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile ich można urodzić? To są konsekwencje mówienia kobietom, że nie muszą robić tego, do czego zostały przez pana Boga powołane – mówił podczas wykładu na Kongresie „Europa Christi”.

Źródło: se.pl