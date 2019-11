Michał Kamiński na wicemarszałka Senatu? Schetyna ujawnia szczegóły paktu

Jeżeli we wtorek klub PSL mianuje mnie na kandydata na wicemarszałka Senatu to tę nominację oczywiście przyjmę – powiedział w piątek senator-elekt PSL Michał Kamiński.

Lider PO Grzegorz Schetyna po uzgodnieniach z liderami PSL i SLD poinformował w piątek, że Tomasz Grodzki z KO jest kandydatem na marszałka Senatu, a Bogdan Borusewicz będzie rekomendowany przez KO na wicemarszałka izby. Lewica rekomenduje na wicemarszałek Senatu Gabrielę Morawską-Stanecką. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że o rekomendacjach PSL do prezydiów Sejmu i Senatu ludowcy poinformują po posiedzeniu klubu parlamentarnego, które ma się odbyć we wtorek.

Kamiński pytany o kandydata na wicemarszałka Senatu powiedział, że we wtorek odbędzie się posiedzenie klubu PSL, który podejmie w tej sprawie decyzję. „U nas jest taka zasada, że klub najpierw się dowiaduje, a nie dowiadujemy się wzajemnie z gazet o naszych planach” – podkreślił.

Na pytanie jak ocenia swoje szanse na to, by zostać kandydatem na wicemarszałka Senatu Kamiński powiedział: „Rywala miałem w wyborach do parlamentu, moim rywalem był pan Konstanty Radziwiłł i go pokonałem. Tutaj nie mam żadnych rywali i niezręcznie mi się na ten temat wypowiadać.

Pytany, czy gdyby został mianowany na wicemarszałka Senatu to, czy by tę nominację przyjął Kamiński odparł, że „tak”. „Jeżeli zostanę mianowany, to oczywiście to przyjmę” – oświadczył.

W wyborach PiS uzyskał 48 mandatów w Senacie. Koalicja Obywatelska – 43 mandaty, PSL – 3 (Michał Kamiński, Jan Filip Libicki i Ryszard Bober), a SLD – 2. W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska).

(PAP)