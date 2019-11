Monety kolekcjonerskie z Wiedźminem wyjdą już niedługo. Ich cena szokuje!

Nie ma co się oszukiwać – „Wiedźmin” jest naszym dobrem narodowym. Mennica Gdańska we współpracy z Andrzejem Sapkowskim wyprodukuje kolekcjonerską serię monet na kanwie Wiedźmina. Ceny tych monet szokują.

Przygody Geralta z Rivii, stworzone przez Andrzeja Sapkowskiego zdobyły serca Polaków, a produkcje CD Projekt RED pozwoliły jej zaistnieć na międzynarodowym rynku. Już za miesiąc ma mieć premierę nowy serial Netflixa w świecie wykreowanym przez polskiego pisarza.

Teraz na kanwie popularności, nastąpiła współpraca Mennicy Gdańskiej z Andrzejem Sapkowskim, której owocem będą monety poświęcone właśnie serii Wiedźmin.

Na stronie Mennicy wodzimy dwa rodzaje monet powiązane tematycznie ze zbiorem opowiadań Ostatnie Życzenie.

„Każda moneta z serii poświęcona będzie jednej z książek Sagi o Wiedźminie. Tematyka każdej z nich nawiązywała będzie do scen tytułowych lub innych ważnych dla przebiegu akcji” – czytamy na stronie mennicy.

Tańsza moneta ma nominał 5 dolarów, waży 62 g, a jej średnica wynosi 45 mm. Została wykonana z granulatu srebra najwyższej próby (Ag 999), a dodatkowo posiada selektywne złocenie oraz wstawkę 3D. Ma być wydana w nakładzie 2 tysiące sztuk. Za ile kupimy tą kolekcjonerka monetę?

Kosztuje ona 1399 złotych, gdy kupimy ją do 31 stycznia 2020 roku – jeśli nie, cena wyniesie 1600 złotych.

Drugą moneta jest jeszcze bardziej kosztowna. Jej cena wynosi prawie 14 tysięcy złotych,po 31 stycznia 2020 nawet 16 tysięcy. Moneta waży 1 kg i ma średnicę 10 cm. Nominał monety to 50 dolarów. Całkowity nakład wynosi zaledwie 200 sztuk. Na stronie producenta czytamy:

„Ta kilogramowa moneta na rewersie ukazuje kluczową dla całej sagi scenę z książki Ostatnie Życzenie, kiedy to Jeż chciał wziąć za żonę Pavettę, córkę królowej Cintry. Jej matka, Calanthe, nie chciała wyrazić na to zgody.”

„Rewers zdobi wysoki relief ukazujący każdy szczegół projektu, a także agat, imitujący okno zamku. Na awersie pokazano moment przyjazdu Geralta do zamku w Cintrze. Moneta zawdzięcza swoją wyjątkowość tematowi, a także temu, że jest to 1 kilogram czystego srebra. Jej nakład to jedyne 200 sztuk na cały świat, a tylko 100 sztuk trafi na rynek kolekcjonerski!”

Źródło: Mennica Gdańska/ gryonline.pl