Nocleg w centrum handlowym, ewakuacja z domów! Wielka Brytania zalana [FOTO/VIDEO]

Potężne deszcze nawiedziły północną Anglię, paraliżując ruch drogowy i kolejowy. Najgorsza sytuacja jest w Sheffield, gdzie zalane są ulice. Kilkadziesiąt osób musiało spędzić noc w centrum handlowym Meadowhall.

Miał się tam odbyć przedświąteczny koncert. Został wprawdzie odwołany w ostatniej chwili, ale i tak w centrum handlowym znajdowało się kilkaset osób, którym policja zaleciła, by nie opuszczały budynku, gdyż teren wokół niego był zupełnie zalany.

Jak relacjonuje „Daily Mail”, klienci spali na m.in. ławkach, a pracownicy restauracji używali fartuchów jako poduszek. Po kilku godzinach policja rozpoczęła ewakuowanie uwięzionych w budynku ludzi. Użyła do tego m.in. łodzi.

W pobliskim Mansfield, w hrabstwie Nottinghamshire, ewakuowano po południu mieszkańców 35 domów, którym zagrażała fala błota wywołana przez ulewne deszcze. Z kolei w kilku innych miejscowościach władze zaleciły mieszkańcom, by nie opuszczali domów, o ile nie jest to absolutnie niezbędne.

W South Yorkshire oraz sąsiednich hrabstwach regionu East Midlands nieprzejezdnych jest wiele dróg oraz linii kolejowych. Przewoźnik kolejowy Northern wydał pasażerom zalecenie, aby zrezygnowali z podróży na trzech trasach.

W czwartek krótko przed godz. 23 miejscowego czasu (godz. 22 w Polsce) w całej Anglii obowiązywało 98 ostrzeżeń powodziowych – oznaczających, że spodziewane są podtopienia i 117 alertów powodziowych – oznaczających, że podtopienia są możliwe.

Reports that people stranded by the floods in Meadowhall having to buy their own pyjamas from Primark and their own duvets to keep warm. This from a centre which gets 25 million customers a year and is planning a £300m extension to make even more money. pic.twitter.com/HujYyLIrIt

— Andy Kershaw 🌐 (@andyksheffield) November 7, 2019