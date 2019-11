Putin szykuje się do kolejnej wojny! Kreml będzie „dofinansowywał” wojsko w Abchazji. Gruzini muszą się obawiać?

Władimir Putin siłami abchaskiej armii chce zaatakować Gruzję? Eksperci nie mają wątpliwości, w najbliższym czasie z Kremla popłyną miliony rubli, które przeznaczone zostaną na modernizację tamtejszych sił zbrojnych. Dla rządzie w Tbilisi może to oznaczać ogromne problemy.

O planie modernizacji poinformował minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, który wcześniej podpisał dokument ws. finansowania modernizacji sił zbrojnych Abchazji. Na dokumencie znalazł się również podpis ministra obrony, nieuznawanej przez świat samozwańczej republiki Abchazji.

Jak można się tego domyślać, w oficjalnych komunikatach nie odnajdziemy szczegółowych zapisów umowy, ani też konkretnych kwot, które trafią do tamtejszych sił zbrojnych. Eksperci podkreślają, iż najprawdopodobniej w ramach „modernizacji” pojawi się tam stary rosyjski sprzęt, który nie jest już używany przez rosyjskie wojsko.

Przypomnijmy, samozwańcza Republika Abchazji uznawana jest na arenie międzynarodowej wyłącznie przez 5 państw: Rosję, Nikaraguę, Syrię, Wenezuelę oraz Nauru.

Oficjalnie powstała w 2008 roku w wyniku konfliktu zbrojnego pomiędzy Gruzją i Rosją. W tym samym czasie, powstała również samozwańcza republika Osetii Południowej.

Jak dotąd rząd w Tbilisi nie odniósł się do podpisanych dokumentów. Pewnym jest jednak, że gruzińscy politycy bacznie obserwują działania Władimira Putina. W ostatnim okresie doszło bowiem do kilku incydentów, po których sytuacja pomiędzy obydwoma krajami stała się napięta, podobnie jak miało to miejsce w 2008 roku.

Źródło: Svoboda.org / NCzas.com